Жанибек Алимханулы: Бентли должен признать поражение, я избивал его все 12 раундов

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы заявил, что ему не интересен матч-реванш с британским боксером Дензелом Бентли, передает NUR.KZ.

По словам Жанибека, в первом бою он одержал уверенную победу и в реванше нет смысла.

"Мне смешно, когда Дензел просит матч-реванш. Я избивал тебя все 12 раундов. Мальчик, ты должен быть достойным. Ты должен признать поражение. У тебя был шанс, но ты им не воспользовался. Удачи тебе. Если хочешь сразиться со мной еще раз, то у тебя должен быть чемпионский пояс, тогда я подерусь с тобой!", - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, что в прошлом году Жанибек Алимханулы победил британца Дензела Бентли единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017216-zhanibek-alimhanuly-bentli-dolzhen-priznat-porazhenie-ya-izbival-ego-vse-12-raundov/