Алимханулы о поединке с Бентли: Такие бои тоже нужны

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал прошедший бой с британцем Дензелом Бентли в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

По словам Жанибека, его соперник провел достойный поединок.

"Бой получился непростым. Мое уважение Дензелу Бентли. Да, сегодня мне не удалось победить нокаутом, но такие встречи тоже нужны. В следующем тренировочном лагере мы учтем все недостатки.

Я готов драться с любым из чемпионов, в любом дивизионе. Отправляйте контракты, будем рассматривать", - заявил после поединка Алимханулы.

Напомним, в главном бою вечера в Лас-Вегасе Жанибек Алимханулы победил единогласным решением судей (116-112, 116-112, 118-110) британца Дензела Бентли и тем самым защитил пояс WBO.

Любой матч станет еще интереснее, если заряжать на Parimatch. Врывайтесь в игру и получайте до 70 000 тенге в подарок к первому пополнению!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996940-alimhanuly-o-poedinke-s-bentli-takie-boi-tozhe-nuzhny/