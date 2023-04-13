Оскар Де Ла Хойя: "Канело" никогда не побьет Бивола

Дмитрий Бивол - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал причину, почему абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (Мексика) никогда не сможет победить россиянина Дмитрия Бивола, сообщает FightHype.com.

Де Ла Хойя считает, что все дело в стилях.

"Почему Сауль "Канело" Альварес никогда не сможет побить Дмитрия Бивола? Да потому, что стили делают бои. Просто поверьте мне",- озвучил промоутер.

Напомним, Дмитрий Бивол и Сауль Альварес встречались на ринге в мае прошлого года. Дмитрий одержал уверенную победу единогласным решением судей. Не исключено, что боксеры вновь проведут очный поединок. Мексиканец не раз говорил об активации опции реванша.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2016627-oskar-de-la-hoyya-kanelo-nikogda-ne-pobet-bivola/