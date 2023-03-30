Сауль Альварес о хайпе вокруг Бенавидеса: Что-то подобное было с Головкиным

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион мира мира во втором среднем весе Сауль Альварес ответил на разговоры о том, что он избегает встречи с Хосе Бенавидесом, сообщает Boxingnews24.com.

"Канело" не особо впечатлен победой Бенавидеса над Калебом Плантом.

"Сейчас все видят в Бенавидесе "монстра", но имеет значение, с кем находишься в ринге. Это не тоже самое, когда эти парни дерутся со мной. Что-то подобное было с Головкиным. Все говорили, что он нокаутер и монстр, но в конце концов, что он сделал в бою со мной?", - заявил Сауль Альварес.

При этом "Канело" не собирается принимать вызов американского боксера Хосе Бенавидеса. По словам Сауля Альвареса, сейчас у него другие цели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014684-saul-alvares-o-haype-vokrug-benavidesa-chto-to-podobnoe-bylo-s-golovkinym/