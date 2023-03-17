Эскива Фалькао: Хочу выиграть пояс IBF, а затем провести объединительный бой с Алимханулы

Эскива Фалькао. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images

Бразильский боксер-профессионал Эскива Фалькао заявил, что после поединка за титул IBF хочет встретиться с чемпионом WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ.

Об этом Эскива рассказал на своей странице в Twitter.

"Моя первая цель — выиграть пояс IBF, а затем провести объединительный бой с чемпионом WBO. Я иду за чемпионами", - написал Фалькао.

"Давай сделаем это. Я тоже хочу этого", - ответил ему чемпион WBO Жанибек Алимханулы.

"Первый, а затем второй, жди меня, я иду", - в ответ ему написал Фалькао.

"Я ждал тебя долгое время. Сколько мне еще ждать? До 40 лет?", - парировал его слова Алимханулы.

Напомним, что Эскива Фалькао сразится за вакантный титул IBF в среднем весе. Его соперником станет представитель Германии Винченцо Гуальтьери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2013356-eskiva-falkao-hochu-vyigrat-poyas-ibf-a-zatem-provesti-obedinitelnyy-boy-s-alimhanuly/