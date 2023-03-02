Боксер Камшыбек Кункабаев покинул рейтинг WBA

Камшыбек Кункабаев. Фото: olympic.kz

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменились позиции нескольких казахстанских боксеров, передает NUR.KZ.

Так, в тяжелом весе Камшыбек Кункабаев покинул топ-15. Причем до этого он располагался на четвертой позиции.

Во втором среднем весе Бек Нурмаганбет улучшил свое положение. С девятого места он поднялся на восьмое.

Евгений Павлов, выступающий во втором легчайшем весе потерял одну строчку. Теперь он удерживает за собой шестую позицию.

Добавим, что недавно Кункабаев выступил на любительском турнире в Болгарии. Он дошел до 1/4 финала, однако снялся с соревнований из-за травмы руки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011530-bokser-kamshybek-kunkabaev-pokinul-reyting-wba/