Блогер Джейк Пол сможет попасть в мировой рейтинг WBC

Джейк Пол. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Популярный американский блогер и начинающий боксер Джейк Пол получил возможность войти в рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC), передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Об этом сообщил сам глава WBC Маурисио Сулейман. Для того, чтобы войти в топ-лист Полу необходимо одержать победу в предстоящем бою с британцем Томми Фьюри.

"Джейк был близок к этому в течение нескольких лет, начиная с первого турнира, организованного в Великобритании, когда его брат Логан дрался с KSI. В ту ночь Джейк выиграл любительский пояс WBC в андеркарде.

Пол предан спорту, и WBC не потерпит дискриминации в отношении кого-либо. Он заслуживает тех же возможностей, которые есть у других боксеров. Он продемонстрировал ударную мощь и улучшенные навыки, равно как и крепкий подбородок",- сказал Сулейман.

Напомним, Пол и Фьюри проведут бой 26 февраля. Он пройдет в лимите тяжелого веса. Принимать событие будет Саудовская Аравия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009703-bloger-dzheyk-pol-smozhet-popast-v-mirovoy-reyting-wbc/