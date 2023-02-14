Крис Юбенк захотел реванш с Лиамом Смитом после досрочного поражения

Британский боксер Крис Юбенк-младший активировал опцию реванша с соотечественником Лиамом Смитом после тяжелого поражения техническим нокаутом, передает NUR.KZ.
Соответствующее заявление боксер сделал в своем Твиттере.
"Этим утром я активировал пункт о матче-реванше при помощи своих адвокатов и отправил своим промоутерам. С днем Святого Валентина, Лиам Смит", - написал Юбенк.
Напомним, Крис сенсационно уступил Смиту. Он значился фаворитом поединка, но досрочно проиграл своему оппоненту. В четвертом раунде Лиам дважды отправил в нокдаун Криса, после чего рефери решил остановить поединок.
Добавим, что ранее Юбенк неоднократно бросал вызов чемпиону WBA в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009410-kris-yubenk-zahotel-revansh-s-liamom-smitom-posle-dosrochnogo-porazheniya/