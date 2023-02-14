Геннадий Головкин покинул мировой рейтинг IBF

Геннадий Головкин. Фото: Josh Lefkowitz/Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) произвела обновление рейтинга, по итогам которого казахстанец Геннадий Головкин больше не входит в число 15 лучших средневесов, передает NUR.KZ.

IBF исключила казахстанского боксера и топового списка после того, как он принял решение оставить титул данной организации. Также он отказался от встречи с обязательным претендентом бразильцем Эскивой Фалькао. Теперь в активе Головкина только пояс WBA Super. Обязательным претендентом на этот титул является кубинец Эрисланди Лара.

Еще одно изменение в рейтинге коснулось казахстанца Серика Мусадилова. Он улучшил свое положение среди тяжеловесов. С 15 места боксер переместился на десятое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2009371-gennadiy-golovkin-mirovoy-reyting-ibf/