Бенавидес: "Канело" знает, что для него самая большая угроза - это я

Дэвид Бенавидес. Фото: Kelsey Grant/Getty Images

Обладатель титула "временного" чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (США) заявил о том, что мексиканский боксер Сауль Альварес избегает его, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Ощущение, что мой вклад ничего не значит. Я побеждал в элиминаторных боях, недавно я завоевал титул "временного" чемпиона. Но я чувствую, что многие люди перестали уважать звания. Если это так, то зачем они вам нужны?

Сейчас я первый в рейтинге, а также являюсь обязательным претендентом. "Канело" же говорит слишком много ерунды, потому что он избегает меня, не хочет встречаться со мной. Он знает, что для него самая большая угроза в дивизионе - это я",- озвучил Бенавидес.

Добавим, что Альварес в данный момент владеет титулами WBA Super, WBC, WBO и IBF во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2005169-benavides-kanelo-znaet-chto-dlya-nego-samaya-bolshaya-ugroza-eto-ya/