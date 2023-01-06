Андраде: Хочу драться с боксерами моего поколения, а не с Жанибеком

Деметриус Андраде. Фото: Gettty Images/ Michael Reaves / Stringer

Американский боксер Деметриус Андраде назвал причину, почему не захотел проводить бой против казахстанца Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Скажите, вот какая награда меня ждет за бой с таким парнем, как Алимханулы? Мы с вами даже не знаем, откуда взялся этот парень Бентли. Лондон вроде, или что-то в этом роде. И даже он провел с Алимханулы 12 раундов. Причем создал ему сложности.

В итоге вы хотите, чтобы я тратил время на таких бойцов, как он? Я же хочу биться с боксерами своего поколения. Например, Чарло, Плант, Головкин, "Канело", Мунгия. Это ребята моего поколения, а не этот Жанибек",- сказал Андраде.

Напомним, Андраде должен был провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии WBO против Алимханулы. Однако он принял решение оставить пояс и подняться на весовую категорию выше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004459-andrade-hochu-dratsya-s-bokserami-moego-pokoleniya-a-ne-s-zhanibekom/