Мырзагали Айтжанов вновь возглавил сборную Казахстана по боксу

Мырзагали Айтжанов. Фото: olympic.kz

Специалист Мырзагали Айтжанов официально представлен в качестве нового главного тренера мужской сборной Казахстана по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который по собственному желанию покинул сборную.

Мырзагали Айтжанов является личным тренером бронзового призера Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова.

Ранее он уже возглавлял национальную команду. Он был главным тренером с 2009 года по 2018 годы. С его именем связаны многие главные исторические успехи отечественной сборной.

Так, на Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро - Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда также завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира (4 в 2013 году, 1 - в 2017).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004301-myrzagali-aytzhanov-vnov-vozglavil-sbornuyu-kazahstana-po-boksu/