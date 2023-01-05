Жанибек Алимханулы: В 2023 году будет еще один титул чемпиона мира

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы обозначил главную цель на текущий год, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт боксера.

На своей странице в социальных сетях Жанибек сообщил, что в текущем году хочет завоевать еще один чемпионский пояс.

"2023! В этом году будет еще один титул чемпиона мира, Иншалла!", - написал Алимханулы в Twitter.

Напомним, что в 2022 году Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в среднем весе. В прошлом году он одержал две победы: над британцами Дэнни Дигнумом и Дензелом Бентли.

Всего на счету 29-летнего непобежденного казахстанского боксера 13 побед (из них 8 досрочно) на профессиональном ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004295-zhanibek-alimhanuly-v-2023-godu-budet-esche-odin-titul-chempiona-mira/