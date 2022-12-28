"Был бы счастлив": Фьюри рассказал, как сложилась бы его жизнь, если бы не стал боксером

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский супертяж, чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри озвучил подробности своей жизни, если бы не стал профессиональный боксером, передает NUR.KZ со ссылкой на iFL TV.

По его словам, он бы занимался продажами поддержанных автомобилей.

"Я покупал и продавал машины с десяти лет.

И я был бы счастлив, если бы продолжил это занятие. Я бы повстречал свою жену, у нас родились бы наши прекрасные дети. Да, я бы не стал чемпионом мира, я не был бы таким богатым. Однако всех денег не заработать. Так что не так уж и страшно",- сказал Фьюри.

Добавим, что в этом году Фьюри дважды выходил на ринг. Он оказался сильнее Диллиана Уайта и Дерека Чисоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2003431-byl-by-schastliv-fyuri-rasskazal-kak-slozhilas-by-ego-zhizn-esli-by-ne-stal-bokserom/