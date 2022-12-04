Тайсон Фьюри нокаутировал Дерека Чисору и защитил титул WBC

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри в Лондоне одержал досрочную победу над соотечественником Дереком Чисорой. Он защитил титул чемпиона мира по версии WBC, передает NUR.KZ.

Как и ожидалось, Фьюри доминировал в ринге. Он превосходил оппонента в количестве ударов и их точности. Было несколько моментов, когда он мог досрочно завершить бой в ранних раундах.

Чисора несколько раз неплохо попал. Но для чемпиона эти "выстрелы" серьезного ущерба не нанесли. После девятого раунда Дерек с трудом держался на ногах. Рефери предупредил, что снимет его с боя, ели ситуация не изменится.

В итоге так и получилось. В десятом раунде поединок был остановлен - технический нокаут. Фьюри защитил титул.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2000057-tayson-fyuri-nokautiroval-dereka-chisoru-i-zaschitil-titul-wbc/