"Кто-то скажет, что он меня убьет": экс-чемпион мира в среднем весе вызвал Головкина на бой

Серхио Мартинес. Фото: Bill Tompkins/Getty Images

Бывший чемпион мира в среднем весе 47-летний аргентинский боксер Серхио Мартинес заявил, что хочет провести поединок против казахстанца Геннадия Головкина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Izquierdazo.

По словам аргентинского боксера, ему вполне по силам доставить проблем казахстанскому спортсмену.

"Если бы я мог выбрать соперника, то это был бы Головкин. Кто-то скажет мне, что он меня убьет. Но я знаю, что могу преподать ему урок бокса. Моя цель - встретиться с ним.

Возможно, мой менеджер захочет выбрать Эрисланди Лару. Но этот бой может оказаться скучным. Этот кубинец танцует вокруг тебя, все время двигается. Мне не нравится этот поединок.

Вот бой с Головкиным был бы интересен для зрителей, независимо от того, сможет он меня нокаутировать или нет. Это безумие, но я уверен, что могу доставить проблем ему. В этой встрече я должен выжать из себя максимум, иначе он меня убьет", - заявил Мартинес.

Напомним, что Серхио Мартинес завершил карьеру боксера в 2014 году после поражения от Мигеля Котто. Но в 2020 году опытный аргентинец вернулся в большой спорт, одержав с тех пор пять побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2003135-kto-to-skazhet-chto-on-menya-ubet-eks-chempion-mira-v-srednem-vese-vyzval-golovkina-na-boy/