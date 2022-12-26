Рой Джонс хочет, чтобы Крис Юбэнк провел бой с Геннадием Головкиным

Рой Джонс и Крис Юбэнк. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Тренер британского боксера Криса Юбэнка американец Рой Джонс хочет, чтобы его подопечный встретился с чемпионом WBA и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на BoxingNews24.com.

Известный в прошлом боксер, ныне тренер Рой Джонс считает, что благодаря этому поединку Юбэнк сможет завоевать чемпионские пояса.

"Я бы хотел, чтобы этот бой был следующим, поскольку у Геннадия большое имя, и на кону стоял бы не один титул. Если Юбэнк победит Головкина, то завоюет пояса, а затем проведет защиту с Келлом Бруком. Так будет даже лучше. Но сначала нам нужно разобраться с Лиамом.

Чтобы победить Головкина, Крису нужно сочетать старого и нового себя. У нового Криса есть много инструментов, и у старого Криса тоже было много инструментов. Теперь я могу увидеть, насколько большой у него арсенал.

Я могу увидеть, как хорошо он делает эти переходы, и они говорят о том, может Крис победить Головкина или нет. Если ты не знаешь, как делать эти переходы, то не победишь Геннадия. Если знаешь, то ты его побьешь", - заявил Джонс.

Напомним, что поединок между Крисом Юбэнком и Лиамом Смитом состоится 21 января в Манчестере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2003121-roy-dzhons-hochet-chtoby-kris-yubenk-provel-boy-s-gennadiem-golovkinym/