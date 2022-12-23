"Есть техника и мощь": боксер Никита Цзю сравнил своего брата Тима с Геннадием Головкиным

Тим Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu

Австралийский боксер-профессионал Никита Цзю сравнил своего брата Тима с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на News.com.au.

По словам Никиты, его старший брат одержит уверенную победу над Джермеллом Чарло.

"Я провел с Тимом несколько раундов спарринга и увидел, как он перерождается в абсолютно нового зверя. Мне жалко Чарло из-за того, через то ему предстоит пройти. Мой брат пребывает в мощной форме.

Он очень техничен, в него трудно попасть. Он много работает над защитой и выносливостью. Тим смахивает на Головкина, у которого есть техника, мощь и он все время тебя прессингует.

Я не думаю, что бой моего брата с Чарло дойдет до финального гонга. Все может закончиться досрочной победой Тима в поздних раундах. Его стиль станет проблемой для Джермелла", - заявил Никита Цзю.

Поединок между Тимом Цзю и Джермеллом Чарло состоится 28-го января на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002843-est-tehnika-i-mosch-bokser-nikita-tszyu-sravnil-svoego-brata-tima-s-gennadiem-golovkinym/