Боксер Тим Цзю проведет бой с Джермеллом Чарло

Тим Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе американец Джермелл Чарло следующий бой проведет против австралийца Тима Цзю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу No Limit Boxing.

Поединок между боксерами запланирован на 28 января 2023 года в Австралии.

Добавим, что Тим Цзю является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джермелл Чарло.

Напомним, что в мае этого года Чарло победил в повторном поединке Брайана Кастаньо и тем самым стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

27-летний Тим Цзю в профессионалах идет без поражений. В его активе 21 побед, из них 15 он завершил досрочно. Тогда как на счету Джермелла 35 побед (19 нокаутом) при одном поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1978314-bokser-tim-tszyu-provedet-boy-s-dzhermellom-charlo/