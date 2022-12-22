Садриддин Ахмедов о предстоящем бое в Алматы: Два года не выходил на ринг, соскучился по боксу

Садриддин Ахмедов. Фото: instagram.com/sadriddin_____soq

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Садриддин Ахмедов прокомментировал предстоящий поединок против южноафриканца Нкулулеко Млонго, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам 24-летнего боксера, у него был длительный простой, поэтому он с нетерпением ждет предстоящий бой.

"Я два года не выходил на ринг. Конечно, соскучился по боксу. У меня есть амбициозные планы на будущее, постепенно будем их реализовывать.

На предстоящий бой тщательно подготовился. Считаю, что нахожусь в хорошей форме. Млонго - опытный боксер, входит в ТОП-70 нашего дивизиона. К тому же, у него большой процент побед нокаутом. Мы хорошо изучили его.

Это будет мой второй бой в Казахстане. Для меня это большая ответственность. Постараюсь показать лучшую версию себя", - заявил Ахмедов.

Напомним, что поединок Садриддина Ахмедова против Нкулулеко Млонго состоится 24 декабря в Алматы. Отметим, что "Казахский солдат" не выходил на ринг с января 2021 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002674-sadriddin-ahmedov-o-predstoyaschem-boe-v-almaty-dva-goda-ne-vyhodil-na-ring-soskuchilsya-po-boksu/