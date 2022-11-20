Официально: Артур Бетербиев проведет защиту трех титулов против Энтони Ярда

Артур Бетербиев. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Профи-боксер из Канады Артур Бетербиев будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBC и IBF в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда, передает NUR.KZ.

Официальный анонс состоялся после победы Ярда над болгарином Стефаном Койковым. Бетербиев и Ярд встретятся в ринге 28 января в Лондоне.

На кону поединка три титула, которыми владеет Артур. Ярд попробует отобрать у него пояса WBO, WBC и IBF.

Стоит отметить, что канадец провел 18 поединков. В каждом из них ему удалось добиться досрочной победы. У Ярда в пассиве два поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998097-ofitsialno-artur-beterbiev-provedet-zaschitu-treh-titulov-protiv-entoni-yarda/