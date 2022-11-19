Дмитрий Бивол: "Канело" бьет намного сильнее, чем Рамирес

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Российский боксер, чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сравнил навыки мексиканцев Сауля Альвареса и Гильберто Рамиреса, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN.

Бивол встречался с обоими боксерами. В каждом из этих поединков он одержал уверенную победу.

"Было два разных поединка. Честно говоря, я потратил намного больше энергии и больше концентрировался в бою против "Канело", потому что вся встреча прошла в фокусе. Я думал о том, как мне работать в ринге, как победить в каждом раунде.

С Рамиресом же я несколько раз подумал, что могу взять паузу, снизить темп, а потом снова продолжать. С "Канело" такого не было. Что касается силы, то, конечно, Альварес более сильный боец. "Канело" бьет намного сильнее, чем Рамирес.

Но Гильберто использует комбинации. Он выстреливает тремя ударами, а Сауль выбрасывает один-два", - сказал Бивол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997929-dmitriy-bivol-kanelo-bet-namnogo-silnee-chem-ramires/