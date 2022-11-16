Бентли о бое с Алимханулы: Я забрал раунды с 5 по 11

Дензел Бентли. Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Британский боксер-профессионал Дензел Бентли прокомментировал прошедший поединок с чемпионом WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ.

По словам британского спортсмена, он заслужил победу в бою с Алимханулы.

"Только что внимательно посмотрел поединок и думаю, что я забрал раунды с 5 по 11", - написал Бентли на своей странице в Twitter.

Отметим, что поединок между Алимханулы и Бентли состоялся 13 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада).

По итогам 12 раундов 29-летний казахстанский боксер одержал победу единогласным решением судей и защитил титул WBO в среднем весе.

Для Жанибека Алимханулы эта победа стала 13-й на профи-ринге, тогда как Дензел Бентли потерпел второе поражение в карьере.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997461-bentli-o-boe-s-alimhanuly-ya-zabral-raundy-s-5-po-11/