Казахстан финишировал вторым в медальном зачете чемпионата Азии по боксу

Айбек Оралбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Мужская сборная Казахстана по боксу финишировала на втором месте в медальном зачете чемпионата Азии-2022, который завершился в иорданском городе Амман, передает NUR.KZ.

В финал турнира пробились сразу девять казахстанцев. Однако завершить ЧА с "золотом" удалось только троим. Первыми стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) и Айбек Оралбай (до 92 килограммов).

Серебряными призерами стали Сакен Бибосынов (до 51 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Нурканат Райыс (до 75 килограммов) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 килограммов).

Саматали Тольтаев (до 60 килограммов), Нурбек Оралбай (до 80 килограммов) и Сагындык Тогамбай (до 86 килограммов) отметились "бронзой".

Таким образом, Казахстан с тремя золотыми, шестью серебряными и тремя бронзовыми наградами завершил ЧА на втором месте в медальном зачете.

Первое осталось за Узбекистаном - пять золотых, две серебряных и три бронзовых медалей. Иордания показала третий результат, имея в активе два "золота", два "серебра" и одну "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996946-kazahstan-finishiroval-vtorym-v-medalnom-zachete-chempionata-azii-po-boksu/