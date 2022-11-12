Санжар Ташкенбай стал чемпионом Азии по боксу

Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай завоевал золотую медаль на чемпионате Азии, который в эти дни проходит в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ.

Ташкенбай проявил себя в весовой категории до 48 килограммов. В финале он встретился с японцем Аратаке Казумой.

Данный поединок завершился уверенной победой казахстанского боксера - 5:0. Санжар Ташкенбай владел преимуществом, был точнее и активнее своего оппонента.

Отметим, что его медаль стала первой золотой для команды Казахстана. При этом Сакен Бибосынов в весе до 51 килограммов финишировал с "серебро". В финале он проиграл Хасанбою Дусматову из Узбекистана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996881-sanzhar-tashkenbay-stal-chempionom-azii-po-boksu/