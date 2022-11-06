Казахстанские боксеры вышли в полуфинал чемпионата Азии Аммане

Сакен Бибосынов. Фото: instagram.com/olympickz

Четыре представителя сборной Казахстана по боксу квалифицировались в полуфинал чемпионата Азии, который в эти дни проходит в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ.

Свои четвертьфинальные поединки выиграли следующие боксеры:

- Сакен Бибосынов (до 51 килограмма);

- Сабырхан Махмуд (до 54 килограммов);

- Серик Темиржанов (до 57 килограммов);

- Саматали Тольтаев (до 60 килограммов).

Данные боксеры выходом в полуфинал гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Добавим, что ранее в 1/4 финала пробились Асланбек Шымбергенов, Санжар Ташкенбай и Дулат Бекбауов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995943-kazahstanskie-boksery-vyshli-v-polufinal-chempionata-azii-ammane/