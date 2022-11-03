Дмитрий Бивол: В ударах по корпусу Рамирес реально хорош

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол назвал преимущества мексиканца Гильберто Рамиреса, против которого он в скором времени проведет титульный бой, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Boxing Social.

"В ударах по корпусу реально хорош. А еще Рамирес работает сериями, не делает ставку только на одиночный удар.

Он вариативен и комбинирует, выбрасывает по три-четыре удара. А это уже интересно. Против такого боксера намного тяжелее работать, недели с тем, кто надеется только на один выстрел",- сказал Бивол.

Напомним, Рамирес и Бивол встретятся в ринге 5 ноября текущего года. Принимать большой поединок будут Объединенные Арабские Эмираты. На кону - титул WBA в полутяжелом весе, которым владеет Бивол.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995629-dmitriy-bivol-v-udarah-po-korpusu-ramires-realno-horosh/