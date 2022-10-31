Андерсон Сильва: Я проиграл стратегически

Джейк Пол и Андерсон Сильва. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Легенда UFC Андерсон "Паук" Сильва (Бразилия) прокомментировал свой поединок против блогера Джейка Пола и назвал причину своего поражения, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Сильва и Пол провели бой по правилам бокса. На ринге они провели восемь раундов, по итогам которых судьи отдали победу Джейку. Сильва при этом один раз побывал в нокдауне.

"Я думаю, очень важно, чтобы люди уважали Джейка. Я знаю, что проиграл. И я знаю, что провалил всю свою стратегию. Но я должен уважать Пола за победу.

Полный провал в стратегии. Джейк нанес хороший удар. Он пришелся в цель.

Конечно, у меня больше опыта, но мой получеловеческий облик дал сбой. Джейк был лучше меня. Я пытался реализовать свою игру, но не нашел нужную дистанцию и провалил стратегию",- сказал Сильва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995092-anderson-silva-ya-proigral-strategicheski/