Блогер Джейк Пол побил легенду UFC Андерсона Сильву

Джейк Пол и Андерсон Сильва. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Популярный американский блогер и начинающий боксер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Андерсона Сильву (Бразилия) в главном поединке вечера в Глендейле (Аризона, США), передает NUR.KZ.

Бой прошел по правилам бокса в формате восемь раундов по три минуты. В качестве весовой категории был назначен лимит полутяжелого веса.

Поединок получился конкурентным, но не самым зрелищным. Пол попадал тяжелыми ударами. Ветеран MMA Сильва в некоторые эпизоды был эффективнее своего оппонента.

Во многом определяющим моментом стал нокдаун, в котором оказался Андерсон Сильва. В итоге бойцы прошли всю дистанцию. Судьи же отдали победу Полу со счетом 77-74, 78-73 и 78-73.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994917-bloger-dzheyk-pol-pobil-legendu-ufc-andersona-silvu/