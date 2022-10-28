СМИ: Головкин проведет бой с Фалькао в Казахстане

Геннадий Головкин. Фото: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин следующий поединок проведет с бразильцем Эскивой Фалькао, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Уилсона Бальдини.

По информации источника, команда Головкина приняла бой с Фалькао. Поединок состоится в марте следующего года в Казахстане.

"Головкин принял бой с Фалькао. Сейчас команда чемпиона договаривается со стриминговым сервисом DAZN о передаче прав на трансляцию поединка. Бой состоится в марте в Казахстане", - написал бразильский журналист Уилсон Бальдини-младший.

Напомним, что Эскива Фалькао стал обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет 40-летний Геннадий Головкин.

Ранее непобежденный бразильский боксер прокомментировал возможный поединок с Головкиным в Казахстане. По словам Фалькао, он готов биться с Геннадием в любой точке мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994770-smi-golovkin-provedet-boy-s-falkao-v-kazahstane/