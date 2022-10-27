Эскива Фалькао: Готов драться с Головкиным в любой точке мира

Эскива Фалькао. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images

Непобежденный бразильский боксер-профессионал Эскива Фалькао (30-0, 20КО) высказался о поединке с чемпионом WBA и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37КО), передает NUR.KZ.

По словам бразильского боксера, ему будет комфортно биться с Геннадием Головкиным в Казахстане.

"Я готов встретиться с чемпионом Геннадием Головкиным в любой точке мира. Я знаю Казахстан, и для меня это будет бой как дома. Мне нравится казахстанские фанаты, которые поддерживают своих кумиров, и я уверен, что этот поединок соберет аншлаг и будет много шоу на ринге", - написал Фалькао в Twitter.

Напомним, что бразилец Эскива Фалькао является обязательным претендентом на пояс IBF (Международная боксерская федерация), которым владеет казахстанец Геннадий Головкин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994580-eskiva-falkao-gotov-dratsya-s-golovkinym-v-lyuboy-tochke-mira/