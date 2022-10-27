Эдди Хирн: "Канело" надеется на реванш с Биволом

Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн заявил о желании мексиканского боксера Сауля Альвареса провести реванш с россиянином Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Я несколько раз разговаривал с тренером "Канело" Эдди Рейносо. Для них ключевой момент - это 5 ноября, когда встретятся Бивол и Рамирес.

Это будет потрясающий бой, и Альварес будет желать Рамиресу победить, своему соотечественнику. Однако в глубине души он хочет, чтобы победил Бивол, так как сможет получить реванш. Он надеется получить его",- сказал Хирн.

Напомним, Альварес и Бивол встретились на ринге в этом году. Победу решением судей одержал российский боксер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994613-eddi-hirn-kanelo-nadeetsya-na-revansh-s-bivolom/