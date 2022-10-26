"Хорошо изучили его": Алимханулы рассказал о предстоящем бое с Бентли

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой с британским боксером Дензелом Бентли, передает NUR.KZ.

По словам казахстанского боксера, его команда хорошо изучила соперника и выявила его слабые стороны.

"Осталось 30 раундов спарринга. Подготовка к бою идет полным ходом. Прекрасно понимаю, что мой соперник сделает все, чтобы отобрать у меня чемпионский пояс. Поэтому мы должны быть к этому готовы на все сто процентов. Мы хорошо изучили нашего оппонента, знаем слабые его стороны. Даст бог, поединок окажется для нас легким", - написал в Instagram Алимханулы.

Напомним, что поединок между Алимханулы и Бентли состоится 12 ноября в Лас-Вегасе. Этот бой станет первой защитой титула WBO для Жанибека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994380-horosho-izuchili-ego-alimhanuly-rasskazal-o-predstoyaschem-boe-s-bentli/