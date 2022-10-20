Официально: Тайсон Фьюри проведет бой против Дерека Чисоры

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Официально объявлено о проведении поединка чемпиона мира по версии WBC, британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри против соотечественника Дерека Чисоры, передает NUR.KZ.

Данный бой намечен на 3 декабря 2022 года. Он пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Боксеры встретятся в ринге уже в третий раз. Первые две встречи завершились победой Фьюри.

Последний поединок Чисора провел в июле текущего года. Он оказался сильнее Кубрата Пулева из Болгарии.

В 2012 году Чисора являлся претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владел украинец Виталий Кличко. Тот бой Дерек проиграл единогласным решением судей.

Фьюри в данный момент владеет титулом чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который он и будет защищать в бою против Чисоры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1993639-ofitsialno-tayson-fyuri-provedet-boy-protiv-dereka-chisory/