Гильберто Рамирес: Отомщу Биволу за то, что он победил "Канело"

Мексиканский боксер Гильберто Рамирес пообещал отомстить россиянину Дмитрию Биволу за поражение, который тот нанес соотечественнику "Зурдо" Саулю Альваресу, передает boxingnews24.com.
"Мне не терпится доказать всем и себе, что я могу это сделать. Бивол - крутой парень. Это хороший вызов для меня, безусловно.
Однако я собираюсь отомстить ему за то, что он победил "Канело".
Ожидаю в этом бою лучшую версию Дмитрия Бивола. Будет захватывающий бой, настоящая битва",- озвучил Рамирес.
Напомним, Бивол и Рамирес проведут поединок 5 ноября текущего года. Принимать его будут Объединенные Арабские Эмираты. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992376-gilberto-ramires-otomschu-bivolu-za-to-chto-on-pobedil-kanelo/