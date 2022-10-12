Илья Очкин и Абилхайыр Шегалиев выступят на вечере бокса в Москве

Илья Очкин. Фото: instagram.com/ilya_ochkin/

Казахстанские боксеры-профессионалы Абилхайыр Шегалиев и Илья Очкин проведут свои следующие поединки в Москве (Россия), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Абилхайыр Шегалиев (8-0-1, 4КО) и Илья Очкин (8-2, 3КО) вернутся на ринг 20 октября в Москве (Россия).

Выступающий в среднем весе Абилхайыр Шегалиев проведет десятираундовый поединок против местного боксера Андрея Сироткина (20-2-1, 7КО).

Суперсредневес Илья Очкин сразится с представителем Узбекистана Эльдором Абдукодировым (10-1, 8КО). Бой будет рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что Шегалиев в профессионалах идет без поражений. В его активе восемь побед и одна ничья. На счету Очкина восемь побед при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992352-ilya-ochkin-i-abilhayyr-shegaliev-vystupyat-na-vechere-boksa-v-moskve/