Определился следующий соперник боксера Серика Мусадилова

Серик Мусадилов. Фото: instagram.com/serikmussadilov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Серик Мусадилов свой следующий бой проведет против мексиканца Хавьера Гомеса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Поединок в первом тяжелом весе состоится 21 октября в американском городе Орландо (штат Флорида). Бой рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что 28-летний казахстанец Серик Мусадилов на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 13 побед, из которых 11 он завершил досрочно.

Тогда как на счету 31-летнего мексиканца Хавьера Гомеса 21 победа (15 нокаутом) и 17 поражений в профи-боксе.

Свой предыдущий поединок "Панда" (прозвище Мусадилова) провел 8 сентября в Сантьяго-де-Толу (Колумбия), нокаутировав местного боксера Мануэля Банкеса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992114-opredelilsya-sleduyuschiy-sopernik-boksera-serika-musadilova/