Крис Юбенк-младший: Бой с Бенном будет публичной казнью. У него нет шансов победить

Крис Юбенк-младший. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Британский боксер Крис Юбенк-младший выразил полную уверенность в своей победе в предстоящем бою против соотечественник Конора Бенна, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал iFL TV.

"Я вам говорю, что это будет мисматчем. Это даже вовсе не поединок. Бой с Бенном будет публичной казню. Странно, что уважаемые в мире бокса люди считают, что у этого парня есть какие-то шансы - у него их нет. Еще более невероятно, что некоторые даже делают ставки на него. Вот, что меня удивляет",- заявил Юбенк.

Напомним, Юбенк-младший и Бенн проведут бой 9 октября в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1991239-kris-yubenk-mladshiy-boy-s-bennom-budet-publichnoy-kaznyu-u-nego-net-shansov-pobedit/