Скончался экс-тренер клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский

Сергей Корчинский. Фото: instagram.com/astanaarlans/

На 60-м году жизни скончался заслуженный тренер Украины по боксу и бывший наставник команды "Астана Арланс" Сергей Корчинский, сообщает пресс-служба Федерация бокса Украины.

"С большой скорбью сообщаем, что умер заслуженный тренер Украины по боксу, лучший тренер Всемирной серии бокса (WSB), Сергей Корчинский.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье Сергея Анатольевича", - пишет официальный источник.

Напомним, что Сергей Коринский дважды побеждал во Всемирной серии бокса (WSB). Один раз с итальянской командой Milano Thunder, второй — с казахстанской Astana Arlans.

В 2013 году украинский специалист был признан лучшим тренером WSB.

Сергей Корчинский был наставником бывшего претендента на титулы чемпиона мира и бронзового призера ЧМ-2007 Сергея Деревянченко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990513-skonchalsya-eks-trener-kluba-astana-arlans-sergey-korchinskiy/