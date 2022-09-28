Тедди Атлас: Джо Джойс нокаутирует Энтони Джошуа

Джо Джойс. Фото: Alex Livesey/Getty Images

Американский тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас озвучил, что британский супертяж Джо Джойс победил бы своего звездного соотечественник Энтони Джошуа, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал THE FIGHT with Teddy Atlas.

Причем эксперт считает, что Джойс сделал бы это досрочно.

"Джойс отправил бы Джошуа в нокаут. Он слишком жесткий, мощный и сильный. Нравится это фанатам Энтони или нет, но Джо сделает это.

В бою с Паркером Джойс был собакой, а Джозеф кошкой, которая царапалась. Но все знают, что в конце собака "проглотит" кошку.

Джойс отлично выстреливал по корпусу. Британец принял много ударов, конечно, но затем окончательно сломил Паркера",- озвучил Атлас.

Напомним, Джойс в недавнем поединке одержал досрочную победу над Джозефом Паркером (Новая Зеландия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990087-teddi-atlas-dzho-dzhoys-nokautiruet-entoni-dzhoshua/