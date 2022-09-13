Официально: Василий Ломаченко сразится с Джемейном Ортисом

Василий Ломаченко. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Следующим соперником украинского боксера, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко официально назван непобежденный американец Джемейн Ортис, передает Boxingscene.com.

Данное противостояние возглавит большой вечер бокса, который состоится 29 октября на арене Hulu Theater комплекса Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Поединок пройдет в лимите легкого веса (до 61,2 килограмма).

В соглавном бою на ринге встретятся олимпийский чемпион Робейси Рамирес (Куба) и экс-чемпион мира Джесси Магдалено (США).

"Василий Ломаченко делает честь своей стране и боксу. Когда он был нужен своей стране, Василий не колебался. Мы очень рады, что он в безопасности и снова будет драться. Джемейн Ортис - молодой, голодный, непобежденный боец, который понимает, что победа над такой живой легендой, как Ломаченко, изменит всю его жизнь",- озвучил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1987442-ofitsialno-vasiliy-lomachenko-srazitsya-s-dzhemeynom-ortisom/