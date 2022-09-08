Боксерша Надежда Рябец попозировала у зеркала в белом топе

Надежда Рябец.Фото: instagram.com/nadryabets/

Представительница команды Казахстана по боксу, двукратная чемпионка страны Надежда Рябец на своей странице в Instagram поделилась мини-фотосессией в белом топе, передает NUR.KZ.

"Эти фото должны остаться в профиле",- подписала снимки Рябец.

Рябец дважды побеждала на чемпионате Казахстана. Также в ее активе золотая медаль чемпионата мира среди юниоров, победа на молодежном чемпионате Азии и третье место юношеских Олимпийских игр.

Спортсменка стала единственной казахстанкой, кому удалось пробиться на Олимпиаду-2020 в боксе. К сожалению, побороться за медали не удалось - Рябец уступила в первом круге соревнований.

Родилась она в Северо-Казахстанской области, проживает в городе Костанай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986766-boksersha-nadezhda-ryabets-popozirovala-u-zerkala-v-belom-tope/