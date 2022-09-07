Джейк Пол о бое с легендой UFC: Он должен быть уничтожен

Джейк Пол. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Популярный американский блогер и начинающий боксер Джейк Пол высказался о предстоящем поединке против экс-чемпиона мира UFC Андерсона Сильвы (Бразилия), передает NUR.KZ.

Комментарий Пол опубликовал на своей странице в Instagram.

"Мое самое сложное испытание. Я уважаю легенду, но он должен быть уничтожен",- написал блогер.

Добавим, что поединок состоится 29 октября текущего года в США. Он пройдет по правилам бокса в формате восемь раундов по три минуты.

Сильва последний бой в рамках UFC провел в октябре 2020 года. Тогда бразилец проиграл досрочно Юрайе Холлу. В качестве боксера "Паук" четыре раза выходил на ринг: три победы и одно поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986676-dzheyk-pol-o-boe-s-legendoy-ufc-on-dolzhen-byt-unichtozhen/