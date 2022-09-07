Обязательный претендент на титул WBC в супертяжелом весе определится в специальном бою

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман озвучил принцип определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, передает Boxingscene.com.

Сулейман отметил, что в организации приняли решение провести специальный поединок. Одним из его участников станет мексиканец Энди Руис-младший. Второй боксер определится в бою между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом.

"Бой Руиса против Ортиса официально стал встречей на выбывание из гонки за титул WBC. Деонтей Уайлдер вернется на ринг 15 октября, чтобы встретиться с Робертом Хелениусом. Их бой также будет являться полуфинальным. Победитель в итоге выступит против Руиса, после чего мы получим обязательного претендента.

Чемпион мира Тайсон Фьюри в данный момент надеется, что его промоутеры и команда Александра Усика договорятся о проведении первого объединительного боя в супертяжелом весе. Если контракт будет подписан, Фьюри сразится с Усиком",- озвучил Сулейман.

Напомним, Энди Руис-младший в недавнем поединке оказался сильнее кубинца Луиса Ортиса.

Бой Уайлдера против Хелениуса пройдет 15 октября в США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986667-obyazatelnyy-pretendent-na-titul-wbc-v-supertyazhelom-vese-opredelitsya-v-spetsialnom-boyu/