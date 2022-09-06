Энтони Джошуа ответил на вызов Тайсона Фьюри

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа на своих страницах в социальных сетях ответил на вызов соотечественника, чемпион мира по версии WBС в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Фьюри опубликовал видео, в котором обратился к Джошуа с предложением провести поединок в ближайшее время.

Энтони не стал отмалчиваться. Боксер дал понять, что готов сразиться.

"Спокойно. Я не участвую в онлайн-дискуссиях только ради хайпа. Но раз ты думаешь и кричишь об этом, то обращайся. Я буду готов в декабре",- написал Джошуа.

Свой последний поединок Джошуа провел против Александра Усика.В матче-реванше британец вновь уступил решением судей.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986452-entoni-dzhoshua-otvetil-na-vyzov-taysona-fyuri/