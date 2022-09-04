"Самый легкий бой": Тайсон Фьюри готов сразиться с Александром Усиком

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что готов провести поединок с украинцем Александром Усиком, передает NUR.KZ со ссылкой на BT Sport.

По словам британского боксера, он с радостью подерется со "средневесом", ведь это для него "легкий бой".

"Если честно, я бы встретился со средневесом, потому что это самый легкий бой для меня. Не сказать, что я очень сильно заинтересован в поединке за звание абсолютного чемпиона. Многие люди считают Усика отличным боксером, хотя я так не думаю. Это денежный поединок, который болельщики хотят увидеть прямо сейчас.

Но к сожалению, этот парень не хочет драться со мной. Он открыто сказал, что не будет биться со мной в этом году. Он хочет сразиться со мной в следующем году, поэтому я ничего не могу сделать. Но я скоро начну тренировочный лагерь и вернусь на ринг" - заявил Фьюри.

Напомним, что ранее Александр Усик говорил, что ему интересен только один бой - это с Тайсоном Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986110-samyy-legkiy-boy-tayson-fyuri-gotov-srazitsya-s-aleksandrom-usikom/