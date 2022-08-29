Экс-чемпион мира предсказал победу Головкина в бою с Канело

Геннадий Головкин и Сауль Альварес. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Экс-чемпион мира из США Джеймс Тони назвал победителя в предстоящем бою казахстанца Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на ESNEWS.

Член Международного зала славы считает, что поединок завершится в пользу Головкина.

"Головкин победит. Но мое мнение не является каким-то хейтом. Канело - отличный боксер. Однако все его движения... В поединке против меня они бы ему не помогли. Я бы выиграл у него за два-три раунда. Я всегда заставлял соперников стоять передо мной и промахиваться, а потом уничтожал во время контратак",- заявил Тони.

Напомним, что третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бойцы встретятся во второй раз. В первом бою была зафиксирована ничья, а втором Альварес выиграл решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985328-eks-chempion-mira-predskazal-pobedu-golovkina-v-boyu-s-kanelo/