Экс-чемпион мира Мора: Головкин по-прежнему является монстром, но ставлю на Канело

Серхио Мора. Фото: MARK RALSTON/AFP via Getty Images

Бывший чемпион мира из США Серхио Мора предсказал нокаут в предстоящем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"В моем отношении к этому бою ничего не поменялось. Я по-прежнему ставлю на Канело. И не исключаю, что он может выиграть досрочно. Единственное, Альварес потерпел поражение от Бивола.

Головкин же подходит к встрече с победой над Муратой. Плюс ему не придется испытывать какие-то проблемы с весом. И GGG может быть во время поединка с Саулем больше и сильнее. Эти парни знают силу друг друга. Они обладают мощью, чтобы все завершить досрочно. Да, я ставлю на Канело. Но не стал бы списывать Головкина со счетов.

Он по-прежнему является монстром и уступил только Канело. Многие до сих пор считают, что он тогда не проиграл. Головкин - один из тех парней, которые все еще обладают силой, могут нанести сильный удар, ведут здоровый образ жизни. Эти факты в пользу него. Канело же может перегореть. Он дерется с 15 лет. Нельзя исключать какие-то травмы. Тем не менее, ожидаю в бою нокаут",- озвучил Мора.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985042-eks-chempion-mira-mora-golovkin-po-prezhnemu-yavlyaetsya-monstrom-no-stavlyu-na-kanelo/