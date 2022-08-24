Геннадий Головкин: В Казахстане никто не любит Канело

Геннадий Головкин. Фото: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин высказался о предстоящей трилогии против мексиканца Сауля Альвареса, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

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По словам 40-летнего казахстанского боксера, к третьему бою против Канело он подходит очень серьезно.

"На самом деле Сауль зол на Дмитрия Бивола, не на меня. Нельзя никого недооценивать. Возраст - это всего лишь цифры. К третьему бою против Канело я подхожу очень серьезно.

Я знаю о своем наследии. Та история, которую я пишу в боксе, останется будущим поколениям. Безусловно, когда придет время, я расскажу внукам, что я сделал и какое наследие оставил на ринге.

Многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело", - заявил Головкин.

Напомним, что третий поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984592-gennadiy-golovkin-v-kazahstane-nikto-ne-lyubit-kanelo/