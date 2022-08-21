"Привезу пояс в Казахстан": боксер Сергей Липинец завоевал титул WBC Silver (видео)

Сергей Липинец. Фото: Edward Diller/Icon Sportswire via Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, уроженец Казахстана Сергей Липинец досрочно остановил американского боксера Омара Фигероа-младшего, передает NUR.KZ.

Главный бой вечера бокса в Голливуде (США) завершился уверенной победой Сергея.

Во втором раунде Липинец отправил в нокдаун Фигероа, а после седьмой трехминутки угол американца решил остановить поединок.

Тем самым боксер из Казахстана завоевал титул WBC Silver в первом полусреднем весе.

Также для Сергея эта победа стала 17-й (13 нокаутом) на профи-ринге при двух поражениях. Тогда как Омар Фигероа потерпел третье поражение в карьере.

После поединка Липинец обещал привезти пояс в Казахстан.

"Спасибо большое всем, кто за меня болел, кто смотрит. Моей жене большое спасибо. Вика, я тебя люблю. Лева, Марк, мама, я вас сильно люблю. Казахстан, бабушка, этот пояс отправляется к вам, я привезу его c собой", - сказал Сергей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984133-privezu-poyas-v-kazahstan-bokser-sergey-lipinets-zavoeval-titul-wbc-silver-video/